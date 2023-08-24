Philip Morris отсудила 1,4 миллиона гривен за подделку ее сигарет

Железнодорожный районный суд Львова 17 августа признал виновными трех членов преступной группировки, которые нелегально производили и реализовали сигареты под брендом компании Philip Morris. Судья назначил им условные сроки и обязал выплатить компании более 1,4 млн грн нанесенного ущерба, говорится в решении суда, опубликованном в судебном реестре, пишет Forbes.

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Правонарушители изготовили более 38 000 пачек сигарет под торговой маркой Bond, принадлежащей Philip Morris, и продавали их во Львовской и Волынской областях.

Суд постановил уничтожить оборудование для нелегального производства с сырьем и готовой контрафактной продукцией.

В отношении организатора и еще двух исполнителей были возбуждены уголовные дела за незаконное изготовление, хранение, сбыт и транспортировку подакцизных товаров (ч. 1, ч. 2 ст. 204), а также за незаконное использование бренда Philip Morris (ч. 3 ст. 229) .

Все фигуранты признали свою вину и попросили направить средства, которые они внесли в качестве залога для выплаты компенсации компании. Также они пожертвовали отрядам территориальной обороны 50 000 грн, говорится в материалах дела.

Для компании — это первый успешный кейс по защите собственных брендов в суде за время работы компании в Украине, сказал Forbes Сергей Вербов, менеджер по защите торговых марок компании «Филипп Моррис Украина».

«Поскольку ситуация с теневым рынком табачных изделий в Украине с каждым годом ухудшается, мы решили активизировать борьбу с нелегальными производствами, в частности подрабатывающими наши бренды», — отметил Вербов.

По его словам, компания разработала долгосрочную стратегию в этом направлении, предусматривающую сотрудничество с правоохранителями для сбора доказательной базы и проведения рейдов по нелегальным производствам, а также дальнейшее судебное сопровождение таких дел.