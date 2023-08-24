Железнодорожный районный суд Львова 17 августа признал виновными трех членов преступной группировки, которые нелегально производили и реализовали сигареты под брендом компании Philip Morris. Судья назначил им условные сроки и обязал выплатить компании более 1,4 млн грн нанесенного ущерба, говорится в решении суда, опубликованном в судебном реестре, пишет Forbes.
Philip Morris отсудила 1,4 миллиона гривен за подделку ее сигарет
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Правонарушители изготовили более 38 000 пачек сигарет под торговой маркой Bond, принадлежащей Philip Morris, и продавали их во Львовской и Волынской областях.
Суд постановил уничтожить оборудование для нелегального производства с сырьем и готовой контрафактной продукцией.
В отношении организатора и еще двух исполнителей были возбуждены уголовные дела за незаконное изготовление, хранение, сбыт и транспортировку подакцизных товаров (ч. 1, ч. 2 ст. 204), а также за незаконное использование бренда Philip Morris (ч. 3 ст. 229) .
Все фигуранты признали свою вину и попросили направить средства, которые они внесли в качестве залога для выплаты компенсации компании. Также они пожертвовали отрядам территориальной обороны 50 000 грн, говорится в материалах дела.
Для компании — это первый успешный кейс по защите собственных брендов в суде за время работы компании в Украине, сказал Forbes Сергей Вербов, менеджер по защите торговых марок компании «Филипп Моррис Украина».
«Поскольку ситуация с теневым рынком табачных изделий в Украине с каждым годом ухудшается, мы решили активизировать борьбу с нелегальными производствами, в частности подрабатывающими наши бренды», — отметил Вербов.
По его словам, компания разработала долгосрочную стратегию в этом направлении, предусматривающую сотрудничество с правоохранителями для сбора доказательной базы и проведения рейдов по нелегальным производствам, а также дальнейшее судебное сопровождение таких дел.
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що планує відкрити нову фабрику у Львівській області та інвестувати в неї $30 млн.
Щодо харківського виробництва, то його відновити неможливо.
«Минулого року російська ракета влучила в завод Філіп Морріс у Харкові та пошкодила
адмінбудівлю. Поновити виробництво там неможливо з міркувань безпеки, оскільки місто
нині під постійними обстрілами, а обстановка в регіоні складна», — заявив Барабаш.
з обласною владою Волині про будівництво м’ясного центру у Луцькому районі.
Про це повідоммила місцева влада після підписання договору із власником
м`ясокомбінату Ігорем Фельдштейном. Усе устаткування, яке частково уціліло
після деокупації міста Вовчанськ, планують перевезти.
З 24 лютого 2022 року підприємство опинилося під російською окупацією та було розграбоване.
«Після звільнення міста деяке обладнання ми вивезли. На жаль, російські ракетні атаки зруйнували
виробництво, а обстріли продовжуються й до сьогодні. Тому ми вирішили припинити там діяльність
та переїхати у безпечніший регіон, — зазначив Ігор Фельдштейн. — З початку повномасштабного вторгнення велика кількість наших спеціалістів виїхали за кордон та в інші області України.
Зокрема, й на Волинь. Тому ми прийняли рішення розглянути вашу область для будівництва м’ясокомбінату».
Це не перший великий релокований із Харківщини бізнес. У 2022 році на Львівщині почали будувати хлібокомбінат «Кулиничі». У 2023 році компанія «Філіп Моріс» почала будівництво на Львівщині.