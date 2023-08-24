Национальный банк оштрафовал восемь финансовых компаний и двух лизингодателей за несвоевременное представление регулятору отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. Об этом говорится в сообщении НБУ.
НБУ оштрафовал 10 финансовых компаний за непредставление отчетности
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На кого наложили штраф
- ООО «ФК «Кристалл» (ЕГРПОУ 40349906);
- ООО «Компани Финанс» (ЕГРПОУ 44195842);
- ООО «Родео Кэпитал» (ЕГРПОУ 37769432);
- ООО «ТИК Финанс Эксперт» (ЕГРПОУ 44569228);
- ООО «Аванте Финанс» (ЕГРПОУ 43702061);
- ООО «Финанс Элит Компани» (ЕГРПОУ 42746155);
- ООО «Пэйселл» (ЕГРПОУ 41498322);
- ООО «ФК «Фининвест Плюс» (ЕГРПОУ 41123733);
- ООО «Бренд Лизинг» (ЕГРПОУ 40121054);
- ООО «Амина Лизинг Груп» (ЕГРПОУ 42506056).
Решения по применению мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 23 августа 2023 года и вступают в силу 24 августа 2023 года.
Источник: Минфин
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