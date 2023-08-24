Украина разрывает соглашения об избежании двойного налогообложения с Сирией и Ираном

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Он уточнил, что принятие закона «О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Сирийской Арабской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений в отношении налогов на доходы» (№ 0209) поддержали 278 парламентариев.

Соглашение было совершено 5 июня 2003 года в Киеве и ратифицировано Верховной Радой Украины 4 февраля 2004 года.

В то же время, по словам Железняка, принятие законодательного акта «О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Исламской Республики Иран об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доход и на имущество» (№ 0215) поддержали 273 депутата.

Соглашение было совершено 21 мая 1996 года в Тегеране и ратифицировано украинским парламентом 6 декабря 1996 года.