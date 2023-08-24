За первое полугодие 2023 года активы Нацбанка увеличились на 17%

По итогам полугодия объем активов Национального банка увеличился на 17%, если сравнивать с консолидированными данными по состоянию на 31 декабря 2022 года и составляет 2 293 млрд грн. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Как изменились активы регулятора

Изменение объема активов — это результат, прежде всего, роста на 37% объема международных резервов — до $39 млрд на конец первого полугодия 2023 года (с $28,5 млрд — на конец 2022 года). В частности:

увеличение на 23% объема ценных бумаг нерезидентов в портфеле Национального банка за первое полугодие 2023 года — до 858,5 млрд грн;

увеличение почти вдвое объема средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах — до 464,4 млрд грн на конец первого полугодия 2023 года.

В то же время, объем кредитного портфеля уменьшился в 4,7 раза благодаря погашению банками долгосрочной задолженности по работающим кредитам.

Обязательства Национального банка по состоянию на конец первого полугодия 2023 составляют 1 921 млрд грн (83,8% от активов).

Основные изменения в обязательствах Национального банка произошли по следующим позициям:

средства банков, объем которых увеличился в 2,3 раза до 203,8 млрд грн;

средства государственных и других учреждений, объем которых увеличился почти в шесть раз до 311 млрд грн;

обязательства по кредитам, полученным от МВФ, — уменьшение на 21,5%. Это, прежде всего, обусловлено плановым погашением части задолженности перед фондом в первом полугодии 2023 года.

Увеличение размера собственного капитала Национального банка в первом полугодии 2023 года на 13% — с 328 млрд грн до 371 млрд грн — произошло за счет накопления прибыли текущего года.

Сумма консолидированного финансового результата Национального банка за первое полугодие текущего года составила 43,3 млрд грн.

Наибольшее влияние на сумму прибыли оказали чистый процентный доход в размере 21,8 млрд грн и положительные результаты переоценки финансовых инструментов в размере 23,2 млрд грн, что является следствием изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости.

Расходы Национального банка, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, административные расходы, расходы на содержание персонала в первом полугодии 2023 года остались на том же уровне, что и в соответствующем периоде 2022 года, и составили 3 млрд грн.

В то же время обращаем внимание, что консолидированная прибыль, отраженная в финансовой отчетности Национального банка, — это не часть прибыли к распределению, которая подлежит перечислению в Государственный бюджет.

Обязательство Национального банка в части прибыли к распределению, подлежащей перечислению в Государственный бюджет, будет сформировано по итогам всего 2023 года и обнародовано весной 2024 года.