Редакция сайта «Минфин» поздравляет вас с праздником Независимости!
Поздравляем с Днем Независимости Украины!
Уважаемые читатели!
Желаем каждой украинской семье мирного неба, твердой веры, семейного уюта и счастливого будущего в свободной преуспевающей Украине!
Пусть каждый герой вернется домой, наполненный силой духа, неистощимой энергией и несгибаемым убеждением, что Украина понад усе!
Слава Украине!
Источник: Минфин
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