Япония предоставит Украине до $7 миллиардов помощи

Япония предоставит Украине помощь в $7 млрд. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая онлайн на 3-м саммите Международной Крымской платформы в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Япония будет постоянно обеспечивать (Украине, ред.) разнообразную помощь в размере до $7 млрд в зависимости от потребностей», — заявил он.

Кроме того, Япония воспользуется своим опытом и знаниями в области послевоенного восстановления и восстановления после природных катастроф для обеспечения помощи, отметил он.

Кисида в очередной раз повторил, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, а также продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом, в том числе со странами G7, и будет присоединяться к санкциям против России, обеспечивая постоянную поддержку Украине.

«Я посещал Киев и Бучу в марте текущего года и стал свидетелем трагедии своими глазами. Это подтвердило мою убежденность, что агрессия россии против Украины является чрезвычайным актом, подрывающим основы международного порядка», — сказал он.

Как подчеркнул Кишида, «Япония на стороне народа Украины для того, чтобы обеспечить мир и заново вернуть его на прекрасную украинскую землю».