Курс валют на вечер 23 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 23 августа Закрытие 23 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,71/40,11 39,64/40,03 7/8

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,90−38,60 грн. Евро покупают за 41,31 грн, а продают за 42,15 грн.

По словам финансового аналитика Алексея Козырева, на наличном рынке пока сохраняется тенденция роста котировок по доллару.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,55−38,60, евро — 41,80−42,16 грн.

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