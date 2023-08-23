Российские авиакомпании импортировали запчастей на $1,2 миллиарда в обход санкций — Reuters

С мая 2022 года по конец июня 2023 года в российские авиакомпании поступило авиазапчастей на сумму не менее $1,2 млрд, когда действовало большинство торговых и экспортных ограничений США и ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные таможни.

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По данным агентства, эта сумма включает только поставки, предназначенные непосредственно для российских авиакомпаний или их подразделений по техническому обслуживанию. Следовательно, общая стоимость импорта западных авиазапчастей в Россию в обход санкций значительно больше, ведь их также закупают российские компании-посредники.

Таможенные документы свидетельствуют, что авиационные детали попадали в Россию через посредников в Таджикистане, ОАЭ, Турции, Китае и Кыргызстане.

Речь идет как об основных запчастях, необходимых для поддержания летной пригодности самолета, таких как устройства производства американской корпорации Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, дисплее, так и более обычные комплектующие — кофеварки, телефонные трубки бортпроводников и сидения для туалетов.

Несмотря на санкции Запада, направленные на запрет российским перевозчикам закупать запчасти для своих самолетов Airbus и Boeing, «Уральские авиалинии» импортировали более 20 устройств американского производства.

В Northrop Grumman заявили, что не обнаружили никаких продаж или ремонтных услуг, которые компания предоставляет российским организациям.

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Глава московского авиационного аналитического центра «АвиаПорт» Олег Пантелеев отмечает, что российские авиакомпании «решили проблему» работы под западными санкциями.

«Сначала был шок, никто не знал, что делать… Через два-три месяца были найдены новые каналы поставки, а через шесть-девять месяцев появилось достаточно много альтернатив, что позволило снизить цены и сроки доставки», — заявил он.

Благодаря каналам снабжения запчастей в обход санкций россии удалось сохранить свой воздушный флот. По состоянию на 1 мая этого года у российских перевозчиков был 541 самолет западного производства, находившийся на службе или на техобслуживании, свидетельствуют данные швейцарского провайдера авиационной разведки ch-aviation.

Это примерно соответствует их количеству к началу полномасштабной войны, учитывая, что 75 арендованных самолетов российские авиакомпании вернули иностранным владельцам.

Без западных самолетов российским авиакомпаниям пришлось бы существенно сократить перевозку, поскольку у них только около 150 пассажирских самолетов российского производства.