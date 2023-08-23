США продлили действие временной защиты для украинских беженцев

Украинским искателям убежища в США продолжено действие временной защиты. Этот статус продлили на 18 месяцев — до весны 2025 года. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности страны.

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Что это значит

Теперь срок его действия, который должен завершиться 20 октября этого года, продлен до 19 апреля 2025 года.

В Министерстве внутренней безопасности также подчеркнули, что решение распространяется и на украинцев, которые находились в США до 16 августа и получили разрешение на трудоустройство.

Принятое решение даст дополнительное время украинцам, двухлетний срок официального разрешения на въезд и временное пребывание которых должно было закончиться в начале следующего года.