Цена токена криптобиржи Binance BNB упала до годового минимума

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22 августа 2023 года токен подешевел на 3,6%, до $203,6, в результате чего снижение цены за год составило около 15%. 23 августа BNB торговался на уровне $215, поданным Сoingecko.



Рыночная капитализация BNB составляет около $33,1 млрд, что делает его четвертым по величине криптоактивом.

Напомним

В июне SEC подала иск к Binance и ее главе Чанпэну Чжао за нарушение правил торговли ценными бумагами. Из судебного документа следовало, что комиссия признала токен BNB, как и стейблкоин BUSD, ценными бумагами.



SEC также потребовала блокировки активов американского подразделения Binance. Биржа заявила, что требование регулятора необоснованно и не имеет ничего общего с заботой о средствах пользователей, которую SEC назвала причиной ходатайства.



В августе СМИ сообщали, что Чанпэн Чжао хотел полностью закрыть американское подразделение биржи (Binance.US). Глава площадки якобы опасался возможного ущерба для компании и ее клиентов в связи с давлением регулирующих органов.