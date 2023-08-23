Накануне стало известно, что Минфин и ЦБ рф разработали схему, которая должна помочь разморозить активы российских инвесторов, заблокированные на Западе после начала войны, обменяв их на активы иностранных инвесторов, заблокированные в россии. Российский регулятор раскрыл некоторые детали этой схемы, сообщает The Bell.
Российский центробанк раскрыл детали о механизме обмена с Западом заблокированными активами
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По заявлению ЦБ рф, заинтересованным иностранным инвесторам предложат приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денег, находящихся на счетах типа С.
В первую очередь будут созданы условия для разблокировки активов розничным инвесторам, а участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным.
Других деталей Центробанк рф не привел. При этом накануне министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин и ЦБ рф подготовили проект указа, который позволит начать разблокировку активов.
Напомним
После начала большой войны европейские депозитарии Euroclear и Clearstream перестали проводить операции по счетам российского Национального расчетного депозитария, а сам он прошлым летом попал под санкции ЕС.
В итоге часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена, а дивиденды и купоны по ним перестали поступать.
Параллельно с этим иностранные инвесторы на Мосбирже были также заблокированы. Они не могут проводить операции, а купоны и дивиденды по тем активам, что принадлежали им до блокировки, поступают на счета типа С, с которых нельзя свободно вывести средства за границу.
По данным ЦБ рф, на конец ноября в Euroclear и Clearstream были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн рублей, из которых около 20% приходились на физлиц.
На счетах типа С по состоянию на начало ноября было более 280 млрд рублей. С тех пор ЦБ рф не раскрывал этот показатель. По данным «Интерфакса», в конце прошлого года он приближался к 600 млрд рублей.
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