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23 августа 2023, 15:01 Читати українською

Российский центробанк раскрыл детали о механизме обмена с Западом заблокированными активами

Накануне стало известно, что Минфин и ЦБ рф разработали схему, которая должна помочь разморозить активы российских инвесторов, заблокированные на Западе после начала войны, обменяв их на активы иностранных инвесторов, заблокированные в россии. Российский регулятор раскрыл некоторые детали этой схемы, сообщает The Bell.

Накануне стало известно, что Минфин и ЦБ рф разработали схему, которая должна помочь разморозить активы российских инвесторов, заблокированные на Западе после начала войны, обменяв их на активы иностранных инвесторов, заблокированные в россии.
Фото: slovoidilo.ua

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По заявлению ЦБ рф, заинтересованным иностранным инвесторам предложат приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денег, находящихся на счетах типа С.

В первую очередь будут созданы условия для разблокировки активов розничным инвесторам, а участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным.

Других деталей Центробанк рф не привел. При этом накануне министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин и ЦБ рф подготовили проект указа, который позволит начать разблокировку активов.

Напомним

После начала большой войны европейские депозитарии Euroclear и Clearstream перестали проводить операции по счетам российского Национального расчетного депозитария, а сам он прошлым летом попал под санкции ЕС.

В итоге часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена, а дивиденды и купоны по ним перестали поступать.

Параллельно с этим иностранные инвесторы на Мосбирже были также заблокированы. Они не могут проводить операции, а купоны и дивиденды по тем активам, что принадлежали им до блокировки, поступают на счета типа С, с которых нельзя свободно вывести средства за границу.

По данным ЦБ рф, на конец ноября в Euroclear и Clearstream были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн рублей, из которых около 20% приходились на физлиц.

На счетах типа С по состоянию на начало ноября было более 280 млрд рублей. С тех пор ЦБ рф не раскрывал этот показатель. По данным «Интерфакса», в конце прошлого года он приближался к 600 млрд рублей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
23 августа 2023, 17:40
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Хто зна, чи спрацює такий фокус? Адже заблоковані активи на заході «заблоковані»… тобто, з ними не можна проводити ніяких дій, тобто змінити власника на умовного Джона Сміта не можна. Необхідна згода того, хто блокує. Але сигнал гарний, підгорає їхнім мордвічовим з ротенбергами, якщо почали схеми придумувати.
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