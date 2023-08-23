Сложность майнинга биткоина вновь обновила исторический максимум

В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 6,17%, обновив исторический максимум на отметке 55,6 T. Об этом пишет forklog.

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Данные: BTC.com.

Средний хешрейт за период с предыдущего изменения значения — 399,36 EH/s. Диапазон между блоками составил 9,5 минут.

Согласно Glassnode, 17 августа сглаженный 7-дневной скользящей средней показатель достигал максимума на отметке 414 EH/s.

По данным Hashrate Index, за последние 24 часа хешпрайс снизился на 5% — с $63 за PH в сутки до $60.