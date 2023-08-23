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23 августа 2023, 13:14 Читати українською

Rolex остается фаворитом у грабителей. Воровство роскошных часов превышает $1,3 миллиарда

Швейцарские часы Rolex остаются фаворитом у грабителей. Воровство часов класса-люкс превышает $1,3 млрд, несмотря на падение цен на вторичном рынке. Об этом сообщает Business Insider.

Швейцарские часы Rolex остаются фаворитом у грабителей.
Фото: pixabay.com

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The Watch Register Index, отслеживающий кражи подержанных роскошных часов, зарегистрировал более 80 000 краж с момента своего создания.

Общая стоимость наручных часов, украденных или пропавших без вести, превысила $1,3 млрд во всем мире. Причем количество краж резко возросло после того, как рынок предметов роскоши б/у товаров процветал во время пандемии.

В 2022 году воровство люксовых часов выросло на 60% по сравнению с 2021 годом. За прошлый год в базе данных индекса появились дополнительные 6815 часов.

Rolexs были, безусловно, наиболее целевой маркой, составив 44% всех краж, тогда как Omega и Breitling составили 7% и 6% соответственно.

Отмечается, что количество краж возросло, несмотря на резкий спад на легальном вторичном рынке роскошных часов за последние два года.

Общий рыночный индекс WatchCharts, отслеживающий цены на 60 часов от ведущих брендов, в частности Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet, упал на 33% по сравнению с пиком в марте 2022 года. Отдельный индекс только для моделей Rolex упал на 28% за аналогичный период.

«Значительная стоимость и престиж этих высококачественных часов продолжает привлекать внимание опытных и международных преступных сетей, делая их основной мишенью для воровства», — заявила управляющий директор The Watch Register Катя Хиллз.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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