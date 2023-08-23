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23 августа 2023, 12:23 Читати українською

Любимая криптовалюта Илона Маска обвалилась на 25% за 3 дня

На прошлой неделе цена токена DOGE значительно снизилась, аннулировав предыдущий бычий прорыв долгосрочной нисходящей линии сопротивления — за 3 дня мемкриптовалюта обвалилась на 25%. Аналитики подчеркнули: для сохранения возможности отскока необходимо, чтобы стоимость Dogecoin удержалась выше уровня $0.060, пишет noworries.

На прошлой неделе цена токена DOGE значительно снизилась, аннулировав предыдущий бычий прорыв долгосрочной нисходящей линии сопротивления — за 3 дня мемкриптовалюта обвалилась на 25%.

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Как и недельный таймфрейм, дневной график токена описывает медвежьи перспективы цены. По словам экспертов, падение на прошлой неделе дает основания предположить, что предыдущий рост был коррекционным, и теперь началось нисходящее движение.

На момент написания новости DOGE торгуется выше горизонтальной области поддержки — $0.062. Вполне возможно, что она сформировала паттерн «двойное дно» по поводу цены в июне. Хотя эта модель считается бычьей, других признаков бычьего разворота не наблюдается.

Индекс RSI растет, однако он все еще находится ниже уровня 50, что указывает на неопределенность тренда.

Как объяснили аналитики, будущий прогноз стоимости DOGE будет определяться тем, прорвется ли цифровой актив ниже $0.060 или вырвется за пределы линии сопротивления. В случае бычьего прорыва ожидается рост на 140% до последующего сопротивления на уровне $0.15. Медвежий пробой может привести к снижению цены на 42% до $0.036.

Как показывают результаты технического анализа недельного графика, в мае 2021 года токен достиг исторического максимума на отметке $0.739 и с тех пор двигается под нисходящей линией сопротивления. В процессе этого понижения DOGE просел в июне 2022 года до минимума на $0.049.

Аналитики убеждены: если команда разработчиков Dogecoin сделает значительные технологические усовершенствования своей экосистемы — повысит ее безопасность или масштабируемость, — актив может стать более привлекательным для инвесторов и криптоэнтузиастов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitrik7
Dmitrik7
23 августа 2023, 14:35
#
І нехай собі котиться. Нам в іншу сторону.
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