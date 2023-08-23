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23 августа 2023, 11:24 Читати українською

Вклады физлиц в банках за июль выросли на 12 миллиардов

По состоянию на 1 августа 2023 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 109,8 млрд грн, что на 12,1 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 июля и на 58, 3 млрд грн больше, чем было на 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По состоянию на 1 августа 2023 г.
Фото: slovoidilo.ua

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Из общей суммы вкладов физических лиц на начало августа 2023:

  • вклады в национальной валюте — 714,0 млрд грн;
  • вклады в иностранной валюте — 395,8 млрд грн.

Доля ФОП

Доля ФОП в структуре вкладчиков на 1 августа 2023 года составила 3,1%, а сумма их вкладов составила 136,4 млрд грн (12,3% от общей суммы вкладов).

Напомним

С 13 апреля 2022 года на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т. ч. ФОП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня завершения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 000 грн.

Все банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 августа 2023 года в реестре участников Фонда насчитывалось 65 банков.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
23 августа 2023, 11:47
#
До 1 сентября вклады ещё подрастут, особенно в валюте, а точнее, конвертационные депозиты.
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