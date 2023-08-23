Инвесторы распродают китайские акции, а Microsoft договаривается с британским регулятором о сделке: что нужно знать утром

Американские индексы США завершили вторник разнонаправленно

S&P 500 снизился на 0,3%, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,1%, а индекс Dow Jones упал на 0,5%.

Все из-за падения акций представителей финансового сектора США после того, как S&P Global вслед за Moody’s понизило кредитные рейтинги для ряда американских банков.

Кроме этого, Уолл-Стрит сохраняет беспокойство относительно того, что Федеральная резервная система США будет удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем ранее предполагалось.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,4%, японский Nikkei прибавил 0,2%, сингапурский STI и гонконгский Hang Seng увеличились на 0,3%, а южнокорейский Kospi и китайский Shanghai Composite снизились 0,5% и 0,7% соответственно.

Инвесторы в регионе сохраняют сдержанный настрой после выхода смешанных результатов деловой активности в Австралии и Японии, а также данных по инфляции в Сингапуре.

Индекс деловой активности (PMI) в Австралии сокращается самыми быстрыми темпами за последние 19 месяцев, а в Японии, напротив, наблюдается быстрый рост активности в частном секторе.

Между тем инфляция в Сингапуре составила 3,8% в июле, что соответствует ожиданиям опрошенных Reuters аналитиков, но ниже июньского показателя в 4,2%.

Инвесторы продолжают распродавать акции китайских компаний

По данным Bloomberg, глобальные инвестиционные фонды продолжают бегство с фондового рынка материкового Китая: чистые продажи китайских акций в период с 7 по 18 августа составили $9,3 млрд.

В результате того, что иностранные инвесторы сокращают свои доли в акциях китайских компаний, фондовый индекс CSI 300 (учитывает капитализацию крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах) демонстрирует одну из худших динамик среди мировых аналогов в этом месяце, падая примерно на 7% с начала августа.

При этом распродажа китайских акций не демонстрирует никаких признаков охлаждения, поскольку оптимизм относительно быстрого восстановления второй по величине экономики мира продолжает ослабевать, замечает Bloomberg.

Microsoft пытается договориться с британским регулятором о завершении приобретения Activision Blizzard

По данным Fox News, Microsoft проводит реструктуризацию сделки по приобретению американского производителя видеоигр, чтобы удовлетворить требованиям регулирующих органов Великобритании.

В частности, в рамках пересмотренной сделки Microsoft не сможет выпускать игры Activision Blizzard исключительно на собственном облачном потоковом сервисе Xbox Cloud Gaming, а также эксклюзивно контролировать условия лицензирования игр Activision Blizzard для конкурирующих сервисов.

В Microsoft заявили, что новый план по поглощению Activision Blizzard существенно отличается от первоначального и будет рассмотрен британскими регулирующими органами до 18 октября 2023 года.