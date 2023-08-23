За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 480 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 258 820 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 августа: 480 российских оккупантов, 11 танков и 12 БПЛА
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Потери врага
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личного состава — около 258 820 (+480) человек ликвидировано,
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танков — 4373 (+11) ед,
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боевых бронированных машин 8488 (+12) ед,
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артиллерийских систем — 5318 (+23) ед,
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РСЗО — 722 (+1) ед,
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средства ПВО — 491 (+0) ед,
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самолетов — 315 (+0) ед,
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вертолетов — 316 (+0) ед,
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БПЛА оперативно-тактического уровня — 4324 (+12),
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крылатые ракеты — 1406 (+0),
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корабли /катера — 18 (+0) ед,
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автомобильной техники и автоцистерн — 7745 (+23) ед,
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специальная техника — 800 (+3).
Источник: Минфин
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