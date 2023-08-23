Экс-глава FTX Бэнкман-Фрид не признал вину в мошенничестве

Экс-глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признал вину в мошенничестве и отмывании денег, связанных с крахом его криптоплощадки в 2022 году, во время судебного заседания 22 августа, пишет Coindesk.

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Что известно

Заседание проходило в суде Южного округа Нью-Йорка. В новом обвинительном заключении основателю FTX предъявили обвинения в использовании средств клиентов криптобиржи на различные цели — от покупки личной недвижимости до финансирования избирательных кампаний.

В августе сообщалось, что Бэнкман-Фрид пустил украденные $100 млн на политические пожертвования. В обновленном обвинительном заключении говорится, что Бэнкман-Фрид делал пожертвования демократам и республиканцам, чтобы скрыть происхождение денег.

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В августе бывший топ-менеджер FTX Райан Саламе начал переговоры с прокуратурой о признании своей вины. При этом не сообщалось, будет ли он давать показания против Бэнкмана-Фрида.



28 июня новый гендиректор FTX Джон Рэй заявил, что компания «запустила процесс привлечения заинтересованных сторон для перезагрузки биржи FTX.com».



Процедура банкротства группы компаний FTX длится уже несколько месяцев. Новый менеджмент компании начал заниматься возвратом средств от получателей пожертвований экс-главы биржи Бэнкмана-Фрида и его бывших коллег еще в конце декабря 2022 года.

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В компании заявили, что, если переведенные ранее средства не будут возвращены добровольно, представители FTX обратятся в суд с требованием вернуть не только сами деньги, но и проценты по ним, которые будут начисляться с даты подачи документов в суд.