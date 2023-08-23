Фонд гарантирования продает активы банков-банкротов на 3,3 миллиарда

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Продажа активов

«В течение текущей недели (21 — 25 августа 2023 года) запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 3 348,3 млн грн», — говорится в сообщении.

Из них на сумму 2 516,3 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 263,2 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 568,7 млн грн.

Напомним

За январь-июль 2023 года сумма успешных торгов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, превысила 3,6 млрд грн, из которых в июле — 545,3 млн грн.