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23 августа 2023, 8:36 Читати українською

Нацбанк применил меры влияния к 23 небанковским финучреждениям

Национальный банк обязал 23 финансовых учреждения принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших их совершению. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк обязал 23 финансовых учреждения принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших их совершению.
Фото:: depositphotos

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К кому применены меры

  • «Ломбард «Реверс» ООО «Тамплиерия и Компания» (ЕГРПОУ 40149200);
  • ПО «Ломбард «Галицкий «Даниляк и Компания» (ЕГРПОУ 39460624);
  • Общества с ограниченной ответственностью «Бег Финанс Компани» (ЕГРПОУ 43415500);
  • ООО «Информ-Актив» (ЕГРПОУ 38895266);
  • ПО «Ломбард «Добрые традиции» ООО «Мой капитал» И ООО «Гарантия успеха» (ЕГРПОУ 40096133);
  • ПО «Ломбард Кредитфинанс» ООО «Финансовое содействие» и Компания» (ЕГРПОУ 37467288);
  • ПО «Ломбард Оскар» (Частное предприятие «Химчистка «Оскар», ЧП «Быстрое питание «Обжора») (ЕГРПОУ 24413095);
  • ООО «Алекс Инвестмент Энд Менеджмент Груп» (ЕГРПОУ 40935281);
  • ООО «Региональный Кредит» (ЕГРПОУ 38157558);
  • ООО «Служба срочного кредитования» (ЕГРПОУ 38415356);
  • ООО «Ультра Финанс» (ЕГРПОУ 39977606);
  • ООО «Финансовая компания «Ариан Плюс» (ЕГРПОУ 43637726);
  • ООО «ФК «Новый Мир» (ЕГРПОУ 43529818);
  • ООО «ФК «Фастлейн» (ЕГРПОУ 40920448);
  • ПО «Ломбард «Региональный» ЧП «Затодар 585» и Компания» (ЕГРПОУ 36929764);
  • ПО «Ломбард «Бриллиант» Опацкая Я. В. и Компания» (ЕГРПОУ 37065278);
  • ПО «Ломбард «Капитал Плюс» Кульпиев и Компания» (ЕГРПОУ 36579928);
  • ООО «Гармония Финанс» (ЕГРПОУ 43520773);
  • ООО «Бриллиант+» (ЕГРПОУ 43909406);
  • ООО «Доступные финансы» (ЕГРПОУ 43520794);
  • ООО «Файненс Компани» (ЕГРПОУ 41090620);
  • ООО «ФК «Кредиком Груп» (ЕГРПОУ 41082100);
  • ООО «ФК «Сифанта» (ЕГРПОУ 42787647).

Указанные небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения до 11 сентября 2023 года.

Что нарушили учреждения

Меры воздействия применены в связи с непредставлением информации и документов на выполнение требований пункта 1 постановления правления Национального банка Украины от 12 августа 2022 года № 177 «Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесения изменений в постановление правления Национального банка от 6 марта 2022 года № 39».

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 21 августа 2023 года .

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
23 августа 2023, 11:07
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Список претендентов
на лишение лицензии
в конце сентября…

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