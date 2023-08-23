Нацбанк применил меры влияния к 23 небанковским финучреждениям

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К кому применены меры

«Ломбард «Реверс» ООО «Тамплиерия и Компания» (ЕГРПОУ 40149200);

ПО «Ломбард «Галицкий «Даниляк и Компания» (ЕГРПОУ 39460624);

Общества с ограниченной ответственностью «Бег Финанс Компани» (ЕГРПОУ 43415500);

ООО «Информ-Актив» (ЕГРПОУ 38895266);

ПО «Ломбард «Добрые традиции» ООО «Мой капитал» И ООО «Гарантия успеха» (ЕГРПОУ 40096133);

ПО «Ломбард Кредитфинанс» ООО «Финансовое содействие» и Компания» (ЕГРПОУ 37467288);

ПО «Ломбард Оскар» (Частное предприятие «Химчистка «Оскар», ЧП «Быстрое питание «Обжора») (ЕГРПОУ 24413095);

ООО «Алекс Инвестмент Энд Менеджмент Груп» (ЕГРПОУ 40935281);

ООО «Региональный Кредит» (ЕГРПОУ 38157558);

ООО «Служба срочного кредитования» (ЕГРПОУ 38415356);

ООО «Ультра Финанс» (ЕГРПОУ 39977606);

ООО «Финансовая компания «Ариан Плюс» (ЕГРПОУ 43637726);

ООО «ФК «Новый Мир» (ЕГРПОУ 43529818);

ООО «ФК «Фастлейн» (ЕГРПОУ 40920448);

ПО «Ломбард «Региональный» ЧП «Затодар 585» и Компания» (ЕГРПОУ 36929764);

ПО «Ломбард «Бриллиант» Опацкая Я. В. и Компания» (ЕГРПОУ 37065278);

и Компания» (ЕГРПОУ 37065278); ПО «Ломбард «Капитал Плюс» Кульпиев и Компания» (ЕГРПОУ 36579928);

ООО «Гармония Финанс» (ЕГРПОУ 43520773);

ООО «Бриллиант+» (ЕГРПОУ 43909406);

ООО «Доступные финансы» (ЕГРПОУ 43520794);

ООО «Файненс Компани» (ЕГРПОУ 41090620);

ООО «ФК «Кредиком Груп» (ЕГРПОУ 41082100);

ООО «ФК «Сифанта» (ЕГРПОУ 42787647).

Указанные небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения до 11 сентября 2023 года.

Что нарушили учреждения

Меры воздействия применены в связи с непредставлением информации и документов на выполнение требований пункта 1 постановления правления Национального банка Украины от 12 августа 2022 года № 177 «Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесения изменений в постановление правления Национального банка от 6 марта 2022 года № 39».

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 21 августа 2023 года .