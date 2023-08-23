Национальный банк обязал 23 финансовых учреждения принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших их совершению. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Нацбанк применил меры влияния к 23 небанковским финучреждениям
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
К кому применены меры
- «Ломбард «Реверс» ООО «Тамплиерия и Компания» (ЕГРПОУ 40149200);
- ПО «Ломбард «Галицкий «Даниляк и Компания» (ЕГРПОУ 39460624);
- Общества с ограниченной ответственностью «Бег Финанс Компани» (ЕГРПОУ 43415500);
- ООО «Информ-Актив» (ЕГРПОУ 38895266);
- ПО «Ломбард «Добрые традиции» ООО «Мой капитал» И ООО «Гарантия успеха» (ЕГРПОУ 40096133);
- ПО «Ломбард Кредитфинанс» ООО «Финансовое содействие» и Компания» (ЕГРПОУ 37467288);
- ПО «Ломбард Оскар» (Частное предприятие «Химчистка «Оскар», ЧП «Быстрое питание «Обжора») (ЕГРПОУ 24413095);
- ООО «Алекс Инвестмент Энд Менеджмент Груп» (ЕГРПОУ 40935281);
- ООО «Региональный Кредит» (ЕГРПОУ 38157558);
- ООО «Служба срочного кредитования» (ЕГРПОУ 38415356);
- ООО «Ультра Финанс» (ЕГРПОУ 39977606);
- ООО «Финансовая компания «Ариан Плюс» (ЕГРПОУ 43637726);
- ООО «ФК «Новый Мир» (ЕГРПОУ 43529818);
- ООО «ФК «Фастлейн» (ЕГРПОУ 40920448);
- ПО «Ломбард «Региональный» ЧП «Затодар 585» и Компания» (ЕГРПОУ 36929764);
- ПО «Ломбард «Бриллиант»
Опацкая Я. В.и Компания» (ЕГРПОУ 37065278);
- ПО «Ломбард «Капитал Плюс» Кульпиев и Компания» (ЕГРПОУ 36579928);
- ООО «Гармония Финанс» (ЕГРПОУ 43520773);
- ООО «Бриллиант+» (ЕГРПОУ 43909406);
- ООО «Доступные финансы» (ЕГРПОУ 43520794);
- ООО «Файненс Компани» (ЕГРПОУ 41090620);
- ООО «ФК «Кредиком Груп» (ЕГРПОУ 41082100);
- ООО «ФК «Сифанта» (ЕГРПОУ 42787647).
Указанные небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения до 11 сентября 2023 года.
Что нарушили учреждения
Меры воздействия применены в связи с непредставлением информации и документов на выполнение требований пункта 1 постановления правления Национального банка Украины от 12 августа 2022 года № 177 «Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесения изменений в постановление правления Национального банка от 6 марта 2022 года № 39».
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 21 августа 2023 года .
Комментарии - 1
на лишение лицензии
в конце сентября…