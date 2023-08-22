Тарифы на тепло для населения не будут повышаться в новом отопительном сезоне

Кабмин продлил действие механизма возложения социальной обязанности на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Обеспечиваем неизменность тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне», — отметил он.

Нафтогаз будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров.

По словам Шмыгаля, это решение — часть комплексных мероприятий по подготовке к зиме.

«Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов», — заявил премьер.