Кабмин продлил действие механизма возложения социальной обязанности на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Тарифы на тепло для населения не будут повышаться в новом отопительном сезоне
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«Обеспечиваем неизменность тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне», — отметил он.
Нафтогаз будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров.
По словам Шмыгаля, это решение — часть комплексных мероприятий по подготовке к зиме.
«Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов», — заявил премьер.
Источник: Минфин
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