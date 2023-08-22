Минфин разместил на аукционе облигации на 3,3 миллиарда

На аукционе 22 августа Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 3,32 млрд грн, что на 3,08 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 6,40 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

22 августа Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

223,12 млн грн под 17,80% с погашением 2 октября 2024;

943,12 млн грн под 18,35% с погашением 15 января 2025;

2,15 млрд грн под 19,21% с погашением 22 июля 2026 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Напомним

«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.