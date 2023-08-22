К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке и продаже подешевел на 27 копеек.
Курс валют на вечер 22 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 22 августа
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Закрытие 22 августа
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,92/40,32
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39,65/40,05
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27/27
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,65−38,35 грн. Евро покупают за 41,20 грн, а продают за 41,95 грн.
По словам финансового аналитика Алексея Козырева, общая тенденция — пока к дальнейшему росту котировок наличного рынка.
«Но она сталкивается со снижением платежеспособного спроса на валюту со стороны клиентов. Проще говоря — пока их пытаются максимально задрать вверх, но спрос уже снизился — тот, кто хотел уже постепенно затаривается долларом даже с учетом пока закрытых обменок „Финода“ и части других финкомпаний», — отметил эксперт.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,40−38,60, евро — 41,80−42,15 грн.
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