Курс валют на вечер 22 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке и продаже подешевел на 27 копеек.

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Валюта Открытие 22 августа Закрытие 22 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,92/40,32 39,65/40,05 27/27

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,65−38,35 грн. Евро покупают за 41,20 грн, а продают за 41,95 грн.

По словам финансового аналитика Алексея Козырева, общая тенденция — пока к дальнейшему росту котировок наличного рынка.

«Но она сталкивается со снижением платежеспособного спроса на валюту со стороны клиентов. Проще говоря — пока их пытаются максимально задрать вверх, но спрос уже снизился — тот, кто хотел уже постепенно затаривается долларом даже с учетом пока закрытых обменок „Финода“ и части других финкомпаний», — отметил эксперт.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,40−38,60, евро — 41,80−42,15 грн.

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