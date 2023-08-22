Биткоин стал самой популярной криптовалютой по количеству упоминаний пользователями соцсети TikTok — 5 млн постов с хештегом #bitcoin и #btc с просмотрами более 28 млрд раз. Об этом говорится в исследовании CoinGecko.
Рейтинг самых популярных криптовалют в TikTok
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Аналитики привели 15 связанных с криптовалютами хештегов, в совокупности набравших 115 млрд просмотров.
Самые популярные криптовалюты в TikTok
- Наиболее активно в TikTok использовали тег #crypto — он присутствовал более чем в 4 млн постов с охватом 30 млрд.
- Второе и пятое место заняли #bitcoin и #btc.
- На третьем месте #nft — его указали авторы 2 млн роликов из 14 млрд просмотров.
- Четвертая позиция у хештега #cryptocurrency — 2 млн постов, показаны 10 млрд раз.
Среди прочих криптовалют, вошедших в рейтинг:
- Ethereum с совокупными 8 млрд просмотров в 1,81 млн публикаций с хештегом #eth и #ethereum;
- Dogecoin — 3 млрд просмотров в 0,46 млн видео;
- XRP — 2 млрд зрителей в 0,32 млн постов.
Также TikTok-сообщество интересуется темами метавселенных, DeFi, криптобиржей Binance и блокчейном.
Какие страны больше всего заинтересованы в криптовалюте в TikTok
Отчет CoinGecko показал, что криптовалюты, прежде всего, популярны среди жителей стран европейского региона.
В топ-3 вошли Эстония, Латвия и Норвегия. Беларусь — на четвертом месте, а Украина замыкает пятерку.
Источник: Минфин
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