Рейтинг самых популярных криптовалют в TikTok

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 августа 2023, 17:05 Читати українською

Рейтинг самых популярных криптовалют в TikTok

Биткоин стал самой популярной криптовалютой по количеству упоминаний пользователями соцсети TikTok — 5 млн постов с хештегом #bitcoin и #btc с просмотрами более 28 млрд раз. Об этом говорится в исследовании CoinGecko.

Биткоин стал самой популярной криптовалютой по количеству упоминаний пользователями соцсети TikTok — 5 млн постов с хештегом #bitcoin и #btc с просмотрами более 28 млрд раз.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Аналитики привели 15 связанных с криптовалютами хештегов, в совокупности набравших 115 млрд просмотров.

Самые популярные криптовалюты в TikTok

  • Наиболее активно в TikTok использовали тег #crypto — он присутствовал более чем в 4 млн постов с охватом 30 млрд.
  • Второе и пятое место заняли #bitcoin и #btc.
  • На третьем месте #nft — его указали авторы 2 млн роликов из 14 млрд просмотров.
  • Четвертая позиция у хештега #cryptocurrency — 2 млн постов, показаны 10 млрд раз.

Среди прочих криптовалют, вошедших в рейтинг:

  • Ethereum с совокупными 8 млрд просмотров в 1,81 млн публикаций с хештегом #eth и #ethereum;
  • Dogecoin — 3 млрд просмотров в 0,46 млн видео;
  • XRP — 2 млрд зрителей в 0,32 млн постов.

Также TikTok-сообщество интересуется темами метавселенных, DeFi, криптобиржей Binance и блокчейном.

Какие страны больше всего заинтересованы в криптовалюте в TikTok

Отчет CoinGecko показал, что криптовалюты, прежде всего, популярны среди жителей стран европейского региона.

В топ-3 вошли Эстония, Латвия и Норвегия. Беларусь — на четвертом месте, а Украина замыкает пятерку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
22 августа 2023, 17:27
#
Было бы зимой за что эту крипту покупать! Он сети торговли техникой закрываются в убытке покупателя 0, население только едой интересуется. Население нищее…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами