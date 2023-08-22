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22 августа 2023, 15:26 Читати українською

Игорный бизнес должен доплатить 7 миллиардов гривен налогов за прошлый год — Гетманцев

Вопрос заниженных налоговых платежей игорного бизнеса в 2022 году остается открытым, компании должны доплатить в бюджет миллиарды гривен. Об этом заявил глава Комитета В Р по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

Вопрос заниженных налоговых платежей игорного бизнеса в 2022 году остается открытым, компании должны доплатить в бюджет миллиарды гривен.
Фото: borgexpert.com

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Снижены налоговые платежи

«Подавляющее большинство операторов уже работает „по-белому“ и платит несравнимые с прошлым годом налоги в государственный бюджет. Но мы должны усиливать это давление и постоянно мониторить их деятельность на предмет соответствия законодательству. И заставить уплатить их деньги за 2022 год — это принципиальный вопрос», — сказал он.

Как уточнил глава Комитета, в этом году ожидаются платежи от игорного бизнеса в бюджет на уровне около 7 млрд грн и столько же должно быть в 2022-м.

Гетманцев отметил, что есть субъекты рынка, которые прекратили деятельность и не уплатят налоги, однако в таком случае, по его мнению, по ним должны работать правоохранительные органы.

Читайте: Игорный бизнес оплатил государственному бюджету более 2,7 миллиарда

Он также сообщил, что инициирует внесение изменений в закон об игорном бизнесе, согласно которым дополнительным основанием для аннулирования лицензии является налоговый долг плательщика, чтобы компания не смогла продолжать работу, не уплатив налогов.

Напомним

За первые шесть месяцев 2023 года в бюджет поступило 2,94 млрд грн налога от деятельности игорного бизнеса. Это в 14 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Источник: Минфин
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