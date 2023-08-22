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22 августа 2023, 13:58 Читати українською

В Украине зафиксирован новый летний максимум потребления электроэнергии. Применялась аварийная помощь

В понедельник, 21 августа, 21 августа был зафиксирован новый летний рекорд — вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 16 августа на 1,3%. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В понедельник, 21 августа, 21 августа был зафиксирован новый летний рекорд — вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 16 августа на 1,3%.
Фото: pixabay.com

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«Это очень многое, учитывая ограниченные из-за ремонтов возможности электростанций по выработке электроэнергии», — говорится в сообщении.

Укрэнерго было вынуждено покрыть спрос с 18:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил рекордные 2000 МВтч.

«Аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, не требующей отключения потребителей», — отметили энергетики.

Экспорт/Импорт

В Укрэнерго добавили, что сегодня импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 356 МВт.

Экспорт отсутствует.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
22 августа 2023, 14:30
#
Відчуваю «ж-ю», що скоро почнуться відключення (
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