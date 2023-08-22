В Украине зафиксирован новый летний максимум потребления электроэнергии. Применялась аварийная помощь

В понедельник, 21 августа, 21 августа был зафиксирован новый летний рекорд — вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 16 августа на 1,3%. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Это очень многое, учитывая ограниченные из-за ремонтов возможности электростанций по выработке электроэнергии», — говорится в сообщении.

Укрэнерго было вынуждено покрыть спрос с 18:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил рекордные 2000 МВтч.

«Аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, не требующей отключения потребителей», — отметили энергетики.

Экспорт/Импорт

В Укрэнерго добавили, что сегодня импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 356 МВт.

Экспорт отсутствует.