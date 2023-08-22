Девальвация тенге Казахстана на фоне обвала рубля стала одной из самых больших в мире

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 августа 2023, 13:39 Читати українською

Девальвация тенге Казахстана на фоне обвала рубля стала одной из самых больших в мире

Кратковременный обвал рубля на прошлой неделе всколыхнул валютный рынок Казахстана, подчеркнув, что риски могут распространиться даже на соседнюю страну, которая считается менее уязвимой к потокам российского капитала. Об этом пишет Bloomberg.

Кратковременный обвал рубля на прошлой неделе всколыхнул валютный рынок Казахстана, подчеркнув, что риски могут распространиться даже на соседнюю страну, которая считается менее уязвимой к потокам российского капитала.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что падение казахстанского тенге продолжалось до пятницы на прошлой неделе. Когда центральный банк Казахстана попытался разобраться в причинах обесценивания тенге, он обнаружил, что падение было «реакцией на ослабление рубля», сказала замглавы Алия Молдабекова.

В понедельник тенге мало изменился по отношению к доллару после укрепления почти на 2% в пятницу после пяти дней потерь.

По словам Молдабековой, связь между обменными курсами рубля и тенге по отношению к доллару сохраняется, однако сейчас уже нет высокой или линейной корреляции, как это было раньше.

«Национальный банк Казахстана не вмешивался в валютный рынок при распродаже. Одной из причин девальвации было нежелание экспортеров продавать валюту в ожидании дальнейшего ослабления тенге после начального падения рубля», — говорится в сообщении.

Добавляется, что широкие экономические и коммерческие связи в течение длительного времени приводили к тому, что национальные валюты россии и Казахстана часто двигались в ногу друг с другом. рф является крупнейшим торговым партнером Казахстана, а их граница является второй по длине в мире после границы между США и Канадой.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает uranuran и 147 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами