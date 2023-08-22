Девальвация тенге Казахстана на фоне обвала рубля стала одной из самых больших в мире

Кратковременный обвал рубля на прошлой неделе всколыхнул валютный рынок Казахстана, подчеркнув, что риски могут распространиться даже на соседнюю страну, которая считается менее уязвимой к потокам российского капитала. Об этом пишет Bloomberg.

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Отмечается, что падение казахстанского тенге продолжалось до пятницы на прошлой неделе. Когда центральный банк Казахстана попытался разобраться в причинах обесценивания тенге, он обнаружил, что падение было «реакцией на ослабление рубля», сказала замглавы Алия Молдабекова.

В понедельник тенге мало изменился по отношению к доллару после укрепления почти на 2% в пятницу после пяти дней потерь.

По словам Молдабековой, связь между обменными курсами рубля и тенге по отношению к доллару сохраняется, однако сейчас уже нет высокой или линейной корреляции, как это было раньше.

«Национальный банк Казахстана не вмешивался в валютный рынок при распродаже. Одной из причин девальвации было нежелание экспортеров продавать валюту в ожидании дальнейшего ослабления тенге после начального падения рубля», — говорится в сообщении.

Добавляется, что широкие экономические и коммерческие связи в течение длительного времени приводили к тому, что национальные валюты россии и Казахстана часто двигались в ногу друг с другом. рф является крупнейшим торговым партнером Казахстана, а их граница является второй по длине в мире после границы между США и Канадой.