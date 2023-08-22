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22 августа 2023, 13:19 Читати українською

Суд вернул Приватбанку 24 миллиона, списанных в результате незаконного решения

Верховный Суд удовлетворил заявление Приватбанка о возвращении ему списанных во исполнение незаконных решений судов первой и апелляционной инстанций по данному делу средств в размере более 24 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Верховный Суд удовлетворил заявление Приватбанка о возвращении ему списанных во исполнение незаконных решений судов первой и апелляционной инстанций по данному делу средств в размере более 24 млн грн.

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Что известно

Отмечается, что Суд также удовлетворил кассационную жалобу Приватбанка по делу по иску лица, связанного с экс-владельцами банка, об обжаловании привлечения его средств к процедуре bail-in.

«Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций ошибочно не определили Ольгу Постоловскую как связанное с банком лицо. Следовательно, Фонд гарантирования вкладов физических лиц правомерно распорядился его средствами при выводе банка с рынка при участии государства, которое было осуществлено во исполнение требований закона», — говорится в сообщении.

Кроме того, в своем решении Суд подчеркнул, что договоры денежных вкладов, которые истец требует расторгнуть, прекратили свое действие вместе с обязательствами по ним в момент заключения договора о приобретении акций.

В Приватбанке напоминают, что в Верховном Суде находится еще одно похожее дело по обжалованию списания средств со счетов физических лиц в декабре 2016 года при применении процедуры bail-in при национализации Приватбанка.

«В этом иск экс-жены одного из бывших бенефициаров Приватбанка Елены Боголюбовой, в пользу которой 27 июля 2022 года в соответствии с решением Днепровского апелляционного суда с государственного Банка взысканы средства на общую сумму более 669 млн грн», — отмечают в госбанке.

Источник: Минфин
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