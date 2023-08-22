В этом видео Алексей Козырев и Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист говорят о: учетной ставке НБУ и что будет с курсом доллара, как это повлияет на экономику и бизнес и где бизнесу брать кредиты.
Неиспользованный потенциал Украины. Учетная ставка, прогноз курса доллара и где бизнесу брать деньги (видео)
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Источник: Минфин
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