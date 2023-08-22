Bitget вводит обязательную верификацию, Coinbase приобрела долю в Circle: что нового на рынке криптовалют

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 августа 2023, 11:21 Читати українською

Bitget вводит обязательную верификацию, Coinbase приобрела долю в Circle: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Криптобиржа Bitget введет обязательную верификацию клиентов

С 1 сентября 2023 года новые пользователи криптобиржи Bitget должны будут пройти процедуру «Знай своего клиента» (KYC) первого уровня. Это нужно для доступа к услугам, которые включают депозит и торговлю цифровыми активами, сообщает пресс-служба Bitget.

Пользователи, которые зарегистрировались до 1 сентября 2023, должны пройти проверку KYC до 1 октября 2023 года. Если они этого не сделают, они могут только выводить средства и отменять торговые ордера — создание новых будет запрещено.

Bitmain выплатит компенсацию в случае значительного падения биткоина

Производитель майнингового оборудования Bitmain запустил защитный механизм от волатильности рынка для своих клиентов. Об этом сообщают местные СМИ.

В течение трех месяцев после покупки установки S19j XP компания обязуется выплачивать компенсацию в размере $1,89 за каждый Th мощности, если котировки биткоина падают более чем на 20%.

Средства поступят на баланс клиента и могут быть использованы для покупки любых продуктов Bitmain.

Программа действует и на ранее приобретенные установки этой же модели.

Coinbase приобрела долю в Circle

Криптовалютная биржа Coinbase купила миноритарный пакет акций Circle Internet Financial в рамках «расширения поддержки стейблкоинов».

Согласно договору, консорциум Center, которым управляли обе компании, будет упразднен. Он отвечал за выпуск «стабильной монеты» USDC, теперь ее эмиссией займется только Circle.

Кроме того, в сентябре-октябре стейблкоин запустят в шести новых блокчейнах. В результате их общее количество достигнет 15. Конкретных протоколов фирма не называла, но ранее сообщалось о планах по экспансии на Polkadot, Near, Optimism и Cosmos.

Обе компании будут получать равный процентный доход от резервов USDC.

NFT-маркетплейс Recur закрывается через 2 года после привлечения $50 млн

NFT-маркетплейс Recur объявил о закрытии с 16 ноября 2023 года. В 2021 году проект получил $50 млн инвестиций.

На прошлой неделе, 18 августа, площадка остановила регистрацию новых пользователей и закрыла продажи токенов.

С 31 августа клиенты платформы смогут вывести средства со своих балансов. Для сохранения NFT им необходимо до прекращения работы переместить токены в собственные кошельки.

Команда Recur к 22 ноября намерена перенести метаданные NFT и графические активы в IPFS — протокол децентрализованного хранения. Предполагается, что это позволит сохранить информацию после закрытия платформы. Активы будут размещены с использованием сети Filecoin.

«Из-за непредвиденных проблем и изменений в бизнес-ландшафте нам стало все труднее обеспечивать тот уровень обслуживания, к которому мы всегда стремились», — заявили разработчики.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами