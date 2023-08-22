Bitget вводит обязательную верификацию, Coinbase приобрела долю в Circle: что нового на рынке криптовалют

Криптобиржа Bitget введет обязательную верификацию клиентов

С 1 сентября 2023 года новые пользователи криптобиржи Bitget должны будут пройти процедуру «Знай своего клиента» (KYC) первого уровня. Это нужно для доступа к услугам, которые включают депозит и торговлю цифровыми активами, сообщает пресс-служба Bitget.

Пользователи, которые зарегистрировались до 1 сентября 2023, должны пройти проверку KYC до 1 октября 2023 года. Если они этого не сделают, они могут только выводить средства и отменять торговые ордера — создание новых будет запрещено.

Bitmain выплатит компенсацию в случае значительного падения биткоина

Производитель майнингового оборудования Bitmain запустил защитный механизм от волатильности рынка для своих клиентов. Об этом сообщают местные СМИ.

В течение трех месяцев после покупки установки S19j XP компания обязуется выплачивать компенсацию в размере $1,89 за каждый Th мощности, если котировки биткоина падают более чем на 20%.

Средства поступят на баланс клиента и могут быть использованы для покупки любых продуктов Bitmain.

Программа действует и на ранее приобретенные установки этой же модели.

Coinbase приобрела долю в Circle

Криптовалютная биржа Coinbase купила миноритарный пакет акций Circle Internet Financial в рамках «расширения поддержки стейблкоинов».

Согласно договору, консорциум Center, которым управляли обе компании, будет упразднен. Он отвечал за выпуск «стабильной монеты» USDC, теперь ее эмиссией займется только Circle.

Кроме того, в сентябре-октябре стейблкоин запустят в шести новых блокчейнах. В результате их общее количество достигнет 15. Конкретных протоколов фирма не называла, но ранее сообщалось о планах по экспансии на Polkadot, Near, Optimism и Cosmos.

Обе компании будут получать равный процентный доход от резервов USDC.

NFT-маркетплейс Recur закрывается через 2 года после привлечения $50 млн

NFT-маркетплейс Recur объявил о закрытии с 16 ноября 2023 года. В 2021 году проект получил $50 млн инвестиций.

На прошлой неделе, 18 августа, площадка остановила регистрацию новых пользователей и закрыла продажи токенов.

С 31 августа клиенты платформы смогут вывести средства со своих балансов. Для сохранения NFT им необходимо до прекращения работы переместить токены в собственные кошельки.

Команда Recur к 22 ноября намерена перенести метаданные NFT и графические активы в IPFS — протокол децентрализованного хранения. Предполагается, что это позволит сохранить информацию после закрытия платформы. Активы будут размещены с использованием сети Filecoin.

«Из-за непредвиденных проблем и изменений в бизнес-ландшафте нам стало все труднее обеспечивать тот уровень обслуживания, к которому мы всегда стремились», — заявили разработчики.