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22 августа 2023, 10:12 Читати українською

Доходность гособлигаций США достигла максимума, а S&P Global понизило рейтинг 5 американских банков: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: depositphotos

Фондовые индексы США закончили понедельник разнонаправленно

S&P 500 вырос на 0,7%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 1,6%, а индекс Dow Jones снизился на 0,1%.

Поддержку индексам S&P 500 и Nasdaq оказал рост акций технологических компаний, который компенсировал продолжающуюся распродажу облигаций, а также рост акций из защитных секторов экономики.

Между тем в понедельник доходность десятилетних казначейских облигаций США достигла 4,34% — самого высокого уровня с ноября 2007 года.

Рынки Азии в основном растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,3%, японский Nikkei прибавил 0,8%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,3%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite подорожали на 0,4%, а сингапурский STI практически не изменился.

Инвесторы в регионе сохраняют позитивный настрой, несмотря на то, что доходность казначейских облигаций США достигла 16-летних максимумов, замечает CNBC News.

S&P Global понизило кредитные рейтинги пяти банков США вслед за Moody's

Кредитный рейтинг со стороны S&P Global был понижен для пяти американских региональных банков: KeyCorp, Comerica Incorporated, Valley National Bancorp, UMB Financial и Associated Banc-Corp.

В агентстве отметили, что снижение рейтингов связано с текущей «жесткой» средой в банковской отрасли.

S&P Global также предупредило о негативном прогнозе для нескольких других американских банков.

Действия S&P были предприняты всего через две недели после того, как агентство Moody's объявило об аналогичном понижении рейтингов, заявив, что также пересматривает свои кредитные рейтинги для крупных банков США, включая Bank of New York Mellon, State Street и Northern Trust.

В целом 90% банковских рейтингов от S&P Global имеют стабильный прогноз. Остальные 10% рейтингов имеют негативный прогноз, и ни один из рейтингов не имеет позитивного прогноза, замечает CNN News.

Goldman Sachs: развивающиеся рынки выдержат экономические трудности Китая

По мнению стратегов из американского инвестбанка, влияние замедления темпов роста второй по величине экономики мира на другие развивающиеся страны резко уменьшилось за последние три года.

В Goldman Sachs считают, что нынешняя череда макроэкономических проблем Китая и распродажа китайских акций, вероятно, не приведут к падению на развивающихся рынках, как это бывало в прошлом.

Между тем аналитики из Goldman Sachs считают, что акции компаний из стран Ближнего Востока, Южной Кореи и Индии могут стать привлекательной альтернативой для инвесторов на фоне проблем в китайской экономике.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Alpenstein
Alpenstein
22 августа 2023, 10:17
#
Оптимістично про індійські акції. Пару років тому прогнозувалось, що банкротство Evergrande потягне мало не крах світової економіки. Ось банкротство сталось
+
0
jakiro
jakiro
22 августа 2023, 10:33
#
Я б купив через монобанк на 10 років
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