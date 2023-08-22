За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 410 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 258340 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 августа: 410 российских оккупантов, 4 танка и 3 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 258340 (+410) человек ликвидировано,
- танков — 4362 (+4) ед,
- боевых бронированных машин 8476 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 5295 (+31) ед,
- РСЗО — 721 (+2) ед,
- средства ПВО — 491 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4312 (+3),
- крылатые ракеты — 1406 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7722 (+30) ед,
- специальная техника — 797 (+3).
Источник: Минфин
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