Finance.ua Страхование собрало целую программу лояльности с крутыми бонусами, доступами и скидками.
Finance.ua Страхование запустило программу лояльности
Что нужно сделать
Если вы уже являетесь клиентом Finance.ua Страхование — ничего не делайте, вы получите письмо с бонусами на свой e-mail.
Если вы еще не являетесь клиентом Finance.ua Страхование — получить подарки очень просто:
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Перейдите на Finance.ua
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Оформите любой нужный вам продукт
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Получите бонусы на email.
Оформить страхование
Источник: Минфин
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