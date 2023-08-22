Криптоэнтузиасты обнаружили $40 миллионов на кошельках, спонсировавших войну россии против Украины

Пользователи Scamfari обнаружили почти 30 000 криптовалютных трансакций, связанных с финансированием военной агрессии россии против Украины. Это трансакции на криптокошельке российских пропагандистов, так называемых военкоров, хакеров и даже военных группировок. В частности, ППК «Вагнер», Анатолия Шария и Killnet. Об этом пишет AIN.UA.

Общая сумма денег на кошельках, обнаруженных криптоэнтузиастами, составила $40,2 млн. Данные обо всех находках передали Киберполиции.

Что такое Scamfari

Scamfari — краудсорсинговая платформа, основанная Юрием Олентиром. Платформа специализируется на сборе базы криптокошельков мошенников и кошельков, вовлеченных в сбор средств на преступную или террористическую деятельность. Как сообщили в компании, команда проекта работает в Украине.

Scamfari является неприбыльным продуктом компании HAPI Foundation, которая зарабатывает на консультировании бизнеса по кибербезопасности, борьбе со скамейкой, защите и сопровождении web3 и defi-проектов. А также сотрудничает с юридическими фирмами в направлении возврата средств, утраченных в результате мошеннических действий.

Что нашли

Scamfari собирали данные в рамках 6-недельного тестового периода платформы. В результате проанализировали более 200 тысяч отчетов пользователей по транзакциям с признаками преступной деятельности. 17,44% из них, то есть более 28 000 трансакций, приходились на операции, связанные с финансированием военной агрессии россии против Украины.

Из всех отчетов о нарушении тройка лидеров по количеству обращений выглядит следующим образом:

Финансирование российского терроризма — 17,44%.

Мошеннический проект (Rugpull) — 37,64%.

Мошенничество в социальных сетях — 44,33%.

Благодаря отчетам от пользователей, Scamfari идентифицированы криптокошельки:

ППК «Вагнер»,

Grey Zone,

Killnet,

Анатолия Шария,

Михаила Звинчука (Рыбарь),

Бориса Рожина.

Наибольшее количество заблокированных средств приходится на аккаунты криптобиржи Binance — 96%.

Тройка наиболее популярных криптовалют для осуществления этих операций: Etherium — 37%, BNB — 14% и Bitcoin — 13%.

Как собирали данные

Механизм следующий: человек идентифицируется в сервисе Scamfari и по специальному протоколу передает набор данных о бумажнике, который считает подозрительным. Далее его прорабатывают специалисты платформы и, если подтверждается принадлежность к одной из мошеннических схем, информация оформляется и передается в киберполицию. Доля ошибочных отчетов от пользователей — около 18%.

Для идентификации кошельков сопоставляются данные из открытых источников, строятся графы и используется специальный софт для отслеживания кэшфлоу.

Как рассказали AIN.UA в Scamfari, все выявленные случаи после первичной проверки передаются в департамент Киберполиции Украины, и дальше правоохранители обращаются официально к биржам.

Общее количество активов на кошельках, о которых активисты сообщили Киберполиции — $40,2 млн (около 1,5 млрд грн). В результате, как рассказали в Scamfari, только на счетах прокремлевского блоггера Анатолия Шария на криптобирже WhiteBit было заблокировано около $300 тысяч.