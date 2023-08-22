«Кернел» инвестировал $44,15 миллиона в логистику двух украинских портов

Kernel Holding («Кернел») решил вложить $44,15 млн в усиление логистики для перевалки растительных масел в портах «Черноморск» и «Рени». Об этом агрохолдинг сообщил на Варшавской фондовой бирже, передает «Интерфакс-Украина».

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Инвестиции «Кернела»

Компания приобрела за $19,4 млн складские мощности для перевалки растительных масел в порту «Черноморск», а также за $24,75 млн — терминал по перевалке подсолнечного масла в порту «Рени».

Приобретение активов, используемых для перевалки растительных масел в порту «Черноморск», компания объяснила планом «повысить устойчивость бизнеса по переработке масличных культур». Дело в том, что одновременное хранение подсолнечного масла в объеме 105 тыс. тонн позволит группе не останавливать работу перерабатывающих заводов при перебоях в транспортировке, как это было в 2022—2023 финансовых годах, и сглаживать логистику.

В случае полной блокировки всех украинских черноморских портов, «Кернел» планирует, что подсолнечное масло будет накапливаться в хранилищах, а затем будет перенаправляться автотранспортом в порт на р. Дунай. Таким образом, агрохолдинг намерен «уменьшить логистические расходы альтернативного экспортного маршрута».

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А когда их разблокируют, активы используют как основную глубоководную перевалочную базу в Черном море отправляемого на экспорт подсолнечного масла.

Кроме того, «Кернел» заключил договор о приобретении за $24,75 млн 100% корпоративных прав у ООО «Рени-Ойл» — терминала по перевалке подсолнечного масла с одноразовым хранением 15 тыс. тонн в порту «Рени»

«Это единственный среди речных портов Украины на Дунае терминал с надлежащими приемными, складскими и разгрузочными мощностями, позволяющий экспортировать масло даже в случае блокады черноморских портов», — добавили в агрохолдинге.