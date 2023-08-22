Банки за неделю выдали еще 1,9 миллиарда доступных кредитов

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Сколько выдано кредитов в рамках программы

«За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 668 льготных кредитов на общую сумму 1,9 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 462 кредитных договора на сумму 1,1 млрд гривен», — говорится в сообщении.

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 70327 кредитов на общую сумму 225,4 млрд грн, из которых 47762 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 100 млрд гривен (на 21 августа 2023 года).

На какие цели выданы кредиты

За время действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 35 505 кредитных договоров на общую сумму 135,7 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 27 286 кредитных договоров на сумму 73, 4 млрд грн), из которых: 6,4 млрд грн — на инвестиционные цели, 7,85 млрд грн — как антикризисные кредиты, 4,1 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов, 33,56 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 57,67 млрд грн — на антивоенные цели.