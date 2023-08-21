Гранты на развитие бизнеса по программе «Работа» получили уже 7000 украинцев

По итогам тринадцатой волны подачи заявлений по программе «Власна справа» 320 украинцев получат от государства грантовые средства на 77 млн грн на начало или развитие бизнеса. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

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С начала действия программы ее победителями стали уже 7 тыс. украинцев, которым будет предоставлена финансовая поддержка на 1,7 млрд грн.

«Более 6 тыс. победителей программы уже получили средства на свои счета и направили их на развитие своего дела. При этом они создадут 16,5 тыс. рабочих мест», — сообщила Бережная.

Посреди получателей микрогрантов тринадцатой волны 55% женщин и 45% мужчин. 80% из них имеют высшее образование.

Больше грантополучателей из Львовской (53 человека), Ровенской (23 человека), Киевской (23 человека), Ивано-Франковской (22 человека), Житомирской (20 человек), Волынской (19 человек), Днепропетровской (18 человек) областей. Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители тринадцатой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 115 человек;

перерабатывающая промышленность — 57 человек;

временное размещение и организация питания — 43 человека.

Напомним

По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 тыс. до 250 тыс. грн. В этом году на программу «Собственное дело» бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 000 микрогрантов.