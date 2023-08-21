К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке и продаже подорожал на 4 копейки.
Курс валют на вечер 21 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 21 августа
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Закрытие 21 августа
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,77/40,17
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39,81/40,21
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4/4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,25 грн. Евро покупают за 41,10 грн., а продают за 41,80 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,15−38,25, евро — 41,60−41,80 грн.
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Источник: Минфин
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