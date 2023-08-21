Курс валют на вечер 21 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке и продаже подорожал на 4 копейки.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 21 августа Закрытие 21 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,77/40,17 39,81/40,21 4/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,25 грн. Евро покупают за 41,10 грн., а продают за 41,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,15−38,25, евро — 41,60−41,80 грн.

«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .