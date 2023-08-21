Владелец бренда Domino's Pizza в россии, компания DP Eurasia сообщила, что прекратила попытки продать его и инициировала начало банкротства российского бизнеса. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Владелец бренда Domino's Pizza в россии не смог продать бизнес и объявил о банкротстве
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Его внешний долг оценивается в 520 млн руб (свыше $556 000).
«У все более усложняющейся ситуации холдинговая компания DPRussia вынуждена сделать этот шаг, который приведет к пресечению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и, неизбежно, к сокращению присутствия группы в россии. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства», — говорится в пресс-релизе.
Источник: Минфин
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