Украинцам расширили доступ к информации о расходах на строительство

На портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства обновился сервис публикации сметной документации, сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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Что это дает

В результате каждый гражданин сможет пересмотреть полную информацию о расходах на строящиеся государственными или частными средствами объекты.

Также можно узнать сколько средств потратил застройщик на материалы или услуги и проверить, насколько прозрачно тратят деньги.

Ранее на портале были доступны только общие показатели по расходам, а после введения военного положения доступ к информации был ограничен.

Расширенная смета будет доступна для объектов, которые будут внесены в Единую государственную электронную систему в сфере строительства после обновления функционала.