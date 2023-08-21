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21 августа 2023, 15:43 Читати українською

Украинцам расширили доступ к информации о расходах на строительство

На портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства обновился сервис публикации сметной документации, сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

На портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства обновился сервис публикации сметной документации, сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто это даетВ результате каждый гражданин сможет пересмотреть полную информацию о расходах на строящиеся государственными или частными средствами объекты.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что это дает

В результате каждый гражданин сможет пересмотреть полную информацию о расходах на строящиеся государственными или частными средствами объекты.

Также можно узнать сколько средств потратил застройщик на материалы или услуги и проверить, насколько прозрачно тратят деньги.

Ранее на портале были доступны только общие показатели по расходам, а после введения военного положения доступ к информации был ограничен.

Расширенная смета будет доступна для объектов, которые будут внесены в Единую государственную электронную систему в сфере строительства после обновления функционала.

Источник: Минфин
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