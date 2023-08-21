Lloyd's близка к возобновлению страхования судов по перевозке зерна в Черном море — FT

Украина завершает процесс переговоров с глобальными страховщиками зерновых судов, направляющихся в/из черноморских портов. Об этом сообщил заместитель министра экономики Александр Грибан в интервью Financial Times.

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Что известно

Как он отметил, соглашение прорабатывается и активно обсуждается между соответствующими министерствами, а также местными банками и международными страховыми группами, в частности Lloyd's of London.

По его словам, схему можно будет ввести уже в следующем месяце, и она может предусматривать страхование от пяти до 30 кораблей, которые будут идти по украинским водам.

Напомним

Как писал «Минфин», Россия вышла из зерновой сделки при посредничестве ООН и заявила, что будет рассматривать любое гражданское судно, которое будет покидать порты Украины, как военную цель. После этого приостановилось и действие полиса страхования грузов, что обеспечивало страхование снабжения украинского зерна безопасным морским коридором.