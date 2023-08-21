Курс валют на 21 августа: доллар на наличном рынке прибавил 15 копеек

В понедельник, 21 августа, на наличном рынке курс доллара вырос на 8 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 10 копеек. Курс евро в покупке также остался на прежнем уровне, а в продаже прибавил 4 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,25 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,20, евро — 41,55−41,84 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,77−40,17 грн/евро.

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