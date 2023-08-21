Рынки теряют по итогам прошлой недели, а Китай снижает процентную ставку в стране: что нужно знать утром

Американские акции завершили неделю снижением

S&P 500 потерял 2,1%, высокотехнологичный Nasdaq упал на 2,6%, а индекс Dow Jones снизился на 2,2%.

Большая часть негативных настроений на прошлой неделе была поддержана новостями о новых проблемах в секторе недвижимости Китая, а также растущими ожиданиями относительно того, что процентные ставки в США могут оставаться высокими дольше предполагаемого.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял 3,8%, японский Nikkei упал на 3,2%, южнокорейский Kospi подешевел на 3,3%, сингапурский STI сократился на 3,6%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 6% и 1,8% соответственно.

На прошлой неделе инвесторы в Азии сохраняли сдержанный настрой на фоне растущих экономических проблем Китая.

В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Центральный банк Китая понизил процентные ставки меньше ожиданий

Народный банк Китая снизил базовую однолетнюю процентную ставку, которая привязана к большинству кредитов для населения и корпораций в Китае, — на 10 базисных пунктов, с 3,55% до 3,45%.

Снижение ставки оказалось меньше ожиданий аналитиков. Кроме этого, китайский регулятор оставил пятилетнюю процентную ставку без изменений, в то время как опрошенные Reuters экономисты ожидали ее снижения на 15 б.п.

Решение банка Китая разочаровало инвесторов в регионе, поскольку ожидались более решительные действия со стороны регулятора после множества данных, указывающих на неустойчивый рост второй по величине экономике мира, замечает CNBC.

Растущий спрос на технологии ИИ создает глобальную нехватку графических процессоров

По мере того как все больше компаний пытается разработать передовые модели генеративного искусственного интеллекта или интегрировать ИИ в свои продукты, спрос на мощные графические процессоры продолжает расти.

Многие компании, а также инвесторы ожидают нехватки микрочипов в ближайшее время по мере роста интереса к ИИ. Ранее, в своем последнем годовом отчете, Microsoft предупредила о будущей нехватке графических процессоров, а генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в начале этого года говорил, что нехватка микрочипов для ИИ мешает ChatGPT справляться с рабочей нагрузкой.

Усовершенствованные компьютерные чипы имеют решающее значение для выполнения большого количества вычислений, связанных с обучением и развертыванием алгоритмов ИИ, но очень немногие компании производят их.

На фоне растущего дефицита компания NVIDIA, которая, по оценкам отраслевых аналитиков, контролирует от 80% до 95% рынка чипов для технологий ИИ, пообещала нарастить производство, чтобы удовлетворить всплеск спроса. Тем не менее до сих пор действий NVIDIA было недостаточно, чтобы справиться с продолжающимся бумом ИИ, замечает Fox News.