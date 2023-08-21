За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 257 930 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
460 российских оккупантов, 12 танков и 5 БПЛА. Потери врага за 20 августа
673="129″ data-gtm-vis-has-fired-1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen-1698882673="129″ data-gtm-vis-total-visible-time-1698882673="100″ itemprop="articleBody">
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 257 930 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 4358 (+12) ед,
- боевых бронированных машин 8449 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 5264 (+19) ед,
- РСЗО — 719 (+2) ед,
- средства ПВО — 489 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4309 (+5),
- крылатые ракеты — 1406 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7692 (+12) ед,
- специальная техника — 794 (+4).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии