Черногория получила исторически максимальный доход от туризма благодаря беженцам из Украины и беглецам из россии

Черногория получила исторически максимальный доход от туризма в первую очередь благодаря инфляции и беженцам из Украины и беглецам из россии. Об этом в Twitter сообщил министр экономического развития и туризма Черногория Горан Джурович, пишет ЭП.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости Доходы от туризма По его данным, за первые полгода 2023 года страна получила 453 млн евро дохода от туризма, что является рекордным результатом: на 90% больше, чем в 2022 году, и на 78% - чем в 2019 году.

Nikada bolji prihodi от туризма за первых 6 миллионов 👍nevjerovatnych 453 млн. евро.



90% VEČI nego 2022.

78% VEČI nego 2019.

Kao što smo I obećali idemo ka rekordной sezoni 👍

Crna Gora 🇲🇪🇲🇪 pic.twitter.com/RPJEUWx60I — Goran Đurović (@djurovic_goran_) August 19, 2023

«Как мы и обещали, мы идем в рекордный сезон. Черногория на правильном пути», — убежден Джурович.

В то же время президент Черногории Яков Милатович заявил в Twitter, что это «хорошая новость», однако, уточнил он, «есть две ключевые причины».

Ovo je dobra vijest! Medjutim, 2 su ključna razloga:



1. inflacija — koja je period jun 2019 — jun 2023 bila 25%, a za jun 2022 -jun 2023 8%.



2. broj 🇺🇦 i🇷🇺 koji zbog rata privremeno borave u 🇲🇪 (tačan uticaj на turizam нужно utvrditi).



Tek onda можем znati створан rast. https://t.co/vMQxgl5hyS — Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) August 19, 2023

«Инфляция, которая за период июнь 2019 года — июнь 2023 года составила 25%, тогда как за период июнь 2022 года — июнь 2023 года — 8%, а также количество украинцев и россиян, временно находящихся в Черногории из-за войны», — отметил он.

Милатович добавил, что точное влияние этих факторов «на туризм нужно определить», ведь «только тогда можно будет знать о реальном росте».