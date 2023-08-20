За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 257 470 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
460 российских оккупантов, 6 танков и 22 БПЛА. Потери врага за 19 августа
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Потери врага
- личного состава — около 257470 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 4346 (+6) ед,
- боевых бронированных машин 8435 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 5245 (+33) ед,
- РСЗО — 717 (+3) ед,
- средства ПВО — 489 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4304 (+22),
- крылатые ракеты — 1406 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7680 (+15) ед,
- специальная техника — 790 (+5).
Источник: Минфин
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