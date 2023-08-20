Китай через подставные фирмы помогал россии дронами, металлами и вертолетами — СМИ

С начала вторжения россии в Украину и до первого квартала 2023 года российские компании, в том числе подсанкционные, производящие ракетные установки, бронетехнику и стратегические бомбардировщики, получили десятки тысяч поставок из Китая. Об этом пишет mind.ua со ссылкой на The Telegraph.

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Что известно

По данным исследовательской организации Molfar Global, китайская компания Shantou Honghu Plastic отправила в россию 1000 беспилотников за два месяца до начала войны. Эта компания на своем сайте называет себя оптовым продавцом детских игрушек. Дроны передали российской фирме Самсон, которая позиционирует себя аналогично. The Telegraph предполагает, что Самсон — подставная компания.

Через 4 дня после начала войны в Украине китайская компания Hems999 поставила россии два вертолета. Другая китайская фирма, Tianjin Huarong Aviation, с начала войны передала агрессору четыре вертолета Airbus. Все машины получила росгвардия.

Как пишет The Telegraph, с начала 2022 года до первого квартала 2023 года китайские фирмы также отправили оптические прицелы более 50 российским компаниям. Импорт этой продукции в 2022 году вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим и составил $2,5 млн.

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По данным Molfar, китайские экспортные турбореактивные двигатели и радарные ракетно-навигационные системы направлялись в Индию и Коста-Рику, а затем реэкспортировались в россию.

В 2022 году Китай экспортировал в россию продукцию из титановых сплавов на сумму $18 млн, что почти вдвое больше, чем в 2021 году. Легкие и жаропрочные титановые сплавы — один из основных материалов, используемых для военной авиации и оружия.

Китайские компании, пишет The Telegraph, также направили магниевые сплавы компании «Туполев», производящей и помогающей обслуживать бомбардировщики Ту-95 и Ту-160М, которые использовались для нанесения ударов крылатыми ракетами по Украине.

Кроме того, Пекин и москва провели секретные переговоры с Ираном о поставках перхлората аммония — химического соединения, используемого для движения баллистических ракет, пишет The Telegraph (ранее об этом сообщало издание Politico). Соглашение, если бы оно было заключено, скорее всего, было бы скрыто из официальных торговых реестров, отмечает The Telegraph.