Страны-партнеры оказали помощь на 136 миллионов для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС

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Помощь стран-партнеров

Глава МВД отметил, что переданное партнерами оборудование на сумму 136 млн гривен помогло эвакуировать людей, откачать воду из затопленных домов, обеспечить людей питьевой водой и электроснабжением, ликвидировать последствия российских ракетных ударов.

«В результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части плотины с 28-ми. Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению», — подчеркнул Клименко.

В общей сложности к ликвидации последствий российского теракта ежедневно привлекалось более двух тысяч человек, три сотни единиц техники и более сотни плавсредств.

«В зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. Там проживало ориентировочно 875 тысяч населения. По меньшей мере 34 человека погибли, еще 28 получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, из подтопленных районов вывезли около четырех тысяч человек и сотни домашних животных. Во время спасательной операции в пострадавших районах спасены 716 человек, из них 30 детей и 40 маломобильных.

Около 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде. Регулярный подвоз воды в пострадавшие районы удалось наладить силами системы внутренних дел. В этот процесс привлекалось 75 единиц техники.

Напомним

Кабинет Министров предусмотрел выплаты украинцам, потерявшим урожай овощей из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, в размере 3300 гривен за каждую сотку земельного участка частного огорода.

На преодоление последствий уничтожения россиянами Каховской ГЭС из государственного бюджета было направлено 4,3 миллиарда гривен.