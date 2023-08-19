Медицинская страховка для беженцев из Украины в Израиле продлена до конца 2023 года. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.
Израиль продлил действие медицинской страховки для украинских беженцев
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал официальный Иерусалим отказаться от намерений упразднить медицинское страхование для украинских беженцев.
Впоследствии министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что проблема медицинского страхования для украинцев будет решена в ближайшее время.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии