Новая почта доставляет посылки для военных бесплатно, то есть за свой счет. Программой может воспользоваться любой желающий. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новая почта бесплатно доставляет посылки для военных. Как воспользоваться услугой
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что для этого нужно
- заполнить форму по ссылке;
- указать для какого подразделения доставка;
- получить промокод.
Заявка будет рассмотрена в течение двух рабочих дней.
Новая почта отмечает, что можно получить неограниченное количество промокодов, но на неделю общий объем отправок по ним — до 1000 кг.
Как напомнили в компании, программа «Гуманитарная почта Украины» действует с 2014 года. За это время Новая почта доставила за свой счет почти 1 млн посылок для военных. С начала 2023 года программой разовой помощи Новой почты уже воспользовались 16 тыс. украинцев и 1500 благотворительных фондов и волонтеров.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии