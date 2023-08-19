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19 августа 2023, 16:02 Читати українською

Новая почта бесплатно доставляет посылки для военных. Как воспользоваться услугой

Новая почта доставляет посылки для военных бесплатно, то есть за свой счет. Программой может воспользоваться любой желающий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая почта доставляет посылки для военных бесплатно, то есть за свой счет.
Фото: Новая почта

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Что для этого нужно

  • заполнить форму по ссылке;
  • указать для какого подразделения доставка;
  • получить промокод.

Заявка будет рассмотрена в течение двух рабочих дней.

Новая почта отмечает, что можно получить неограниченное количество промокодов, но на неделю общий объем отправок по ним — до 1000 кг.

Как напомнили в компании, программа «Гуманитарная почта Украины» действует с 2014 года. За это время Новая почта доставила за свой счет почти 1 млн посылок для военных. С начала 2023 года программой разовой помощи Новой почты уже воспользовались 16 тыс. украинцев и 1500 благотворительных фондов и волонтеров.

Источник: Минфин
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